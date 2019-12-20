В Ford запатентовали открывающуюся «радиаторную решетку»

Компания Ford запатентовала очередную инновацию в сфере автомобилестроения. В Сети появилась информация о патенте необычного решения — открывающейся «радиаторной решетки».

Соответствующие документы были поданы американской корпорацией в патентное ведомство США. Новое изобретение конструкторов Ford представляет собой своеобразный отсек с выдвижным механизмом, расположенным на передней части автомобиля. Предназначение такого нестандартного решения для фальшрадиаторной решеткой в том, что теперь пространство за ней может быть использовано владельцем транспортного средства, как дополнительное место для перевозки разнообразного багажа.

Новаторская разработка, как пишет ряд экспертов, может быть реализована автоконцерном в модели электрического пикапа, основанной на F-150, по их мнению, для машин с силовой установкой на базе двигателя внутреннего сгорания, чье место традиционно находится как раз под капотом транспортного средства. Свободную площадь конструкторы компании и планируют использовать для складывания вещей. Исходя из эскизов, подкапотное пространство открывается путем откидывания «решетки». Причем выдвигающийся отсек для удобства оборудован подсветкой. Подобная инновация называется frunk, словом, образованным от front и trunk, что можно перевести, как «передний багажник».

При этом в Ford подтверждают, что их специалисты разрабатывают экологически чистую модель автомобиля. Именно в ней может быть реализован новый тип багажного отделения. Кроме того, сообщается, что основанный на F150 пикап получит три модификации, полноприводной вариант с парой осевых моторов, версию с моноприводом и одним электродвигателем, а также комплектацию с полным приводом и четырьмя моторными установками на каждом колесе.

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