Битвы за землю и Конституцию: в «Свободе слова Савика Шустера» разберут скандальные реформы Зеленского

В пятницу, 20 декабря, в 21:00 в прямом эфире «Свободы слова Савика Шустера» лидеры украинской политики обсудят скандалы с импичментом главы США Дональда Трампа, запуск рынка земли и децентрализацию президента Владимира Зеленского.
Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале «Украина», на странице проекта в Facebook или на YouTube-канале @shusteronline.
Так, в студии разберут «битву» за Землю, которая привела к жестким стычкам под Верховной Радой, внесение изменений в Конституцию, а также эффект для Украины от возможного отстранения Трампа.
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