Суд отказался отправлять в СИЗО нового фигуранта дела Baring Vostok

Басманный суд Москвы отказался удовлетворять ходатайство следствия об аресте бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова, задержанного по делу Baring Vostok. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Избрать в отношении Цакунова меру пресечения в виде домашнего ареста», — огласила решение судья Евгения Николаева на заседании в пятницу. Цакунов был освобожден из-под стражи в зале суде.

О задержании Цакунова стало известно 19 декабря. В настоящее время он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — обвинение ему не предъявлено.

Цакунов стал седьмым фигурантом так называемого дела Baring Vostok, по которому обвиняемым проходит основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви.

По версии следствия, Калви и его предполагаемые соучастники похитили 2,5 млрд рублей у «Восточного», частично принадлежащего Evison Holdings — структуре Baring Vostok. Калви настаивает, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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