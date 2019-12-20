Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа

Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление «Газпрома».

19 декабря в Берлине стороны согласовали протокол по всему комплексу вопросов взаимоотношений России и Украины в газовой сфере, который должен быть согласован на высшем уровне.

1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Европейская комиссия предложила «Газпрому» поддержанный украинской стороной вариант транзитного договора на десять лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб. м.

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