Украина, РФ и Еврокомиссия достигли окончательных договоренностей по транзиту газа – Офис президента

Украина, Россия и Еврокомиссия во время переговоров в Минске 20 декабря достигли окончательных договоренностей по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

«Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий», – говорится в сообщении.

Офис президента анонсировал брифинг на 21 декабря с участием министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК «Нафтогаз України» Юрия Витренко, на котором они сообщат все подрбности.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з… Posted by Офіс Президента України on Reede, 20. detsember 2019

Как сообщила российская компания «Газпром», Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований, пишет ТАСС.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводит двусторонние переговоры с Россией, они согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК «Нафтогаз України».

В «Нафтогазі» заявили, что во время трехсторонних переговоров российская делегация поднимает вопрос пересмотра решений Стокгольмского арбитража, согласно которым «Газпром» должен выплатить НАК $2,56 млрд.

Украинское правительство хочет заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу. Киев намерен предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагает продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигает ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал это предложение откровенно неприемлемым. Он сказал, что Украина этой зимой не замерзнет без транзита российского газа.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что стороны должны прийти к «нулевому варианту», и подчеркнул, что невозможно договариваться, когда одна из сторон требует выплат по решениям суда.

9 декабря 2019 года в Париже во время нормандского саммита прошла двусторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Как отметил президент Украины, газовый вопрос «был разблокирован». «В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти… Я думаю, у нас все будет хорошо», – сказал президент Украины. Путин после саммита заявил, что Киев может получить снижение цены на газ для потребителей в случае «совместной честной работы».

19 декабря в Берлине представители Украины, РФ и ЕС подготовили проект протокола о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему, теперь документ должны согласовать в Киеве и Москве, заявил Оржель. Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сказал, что это позитивные новости для Европы, России и Украины.

По данным агентства Reuters, Россия согласилась выплатить Украине около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебному разбирательству из-за транзита газа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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