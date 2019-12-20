Армия Сирии при отражении атак в Идлибе уничтожила 200 боевиков

Вооруженные силы Сирии в ночь с четверга на пятницу отразили два нападения боевиков террористических группировок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» в провинции Идлиб, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Боренков сообщил, что нападение произошло в 21.45 19 декабря. После артиллерийской подготовки около 300 боевиков из состава группировок «Хуррас ад-Дин» и «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке бронетехники предприняли попытку прорыва в направлении населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз – Телль-Хазна.
«Незаконные вооруженные формирования вклинились в оборону подразделений ВС Сирийской Арабской Республики на глубину до 1,5 км, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации», – передает ТАСС слова генерала.
Вторая атака произошла в 22.05. «До 400 членов террористических группировок «Ансар ат-Таухид» и «Хайат Тахрир аш-Шам» при поддержке боевых машин пехоты и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят – Зарзур с целью прорыва в направлении населенного пункта Абу-Дали провинции Идлиб», – сообщил Боренков.
По его словам, обе атаки были отбиты сирийскими военнослужащими, которые потеряли 17 человек убитыми и 42 ранеными. «Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными», – отметил Боренков.
Накануне сообщалось, что боевики сбросили бомбы с беспилотников на сирийских военных.
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