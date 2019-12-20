Мнение: Крутите дырки

Вчерашнее вооруженное нападение на Лубянку, совершенное непосредственно во время выступления Путина на концерте в ГКД в канун Дня сотрудников госбезопасности, может иметь целый ряд серьезных последствий. Надо думать, что президент в бешенстве и просто так не оставит без ответа провокацию.

Страна замерла в тревожном ожидании. Что именно на этот раз власти будут "бомбить в ответ" в качестве альтернативы Воронежу — телеграм, ютьюб, митинги, несогласных, экоактивистов, иноагентов, Конституцию? А может сразу Капитолийский холм, сирийскую пустыню, опаленные поля Донбасса, горные вершины Северного Кавказа, подводные глубины у границ континентального шельфа?

Сколько дополнительных "ярдов" отсыпят бедным силовикам, оторвав еще кусочек от зажрашихся врачей, учителей, культуры, науки и экономики?

И, главное, каким еще орденом наградят после случившегося директора ФСБ Бортникова или главу МВД Колокольцева?

По примеру министра спорта Колобкова, который получил орден Александра Невского, когда ВАДА отстраняла Россию на четыре года от всех международных соревнований.

Странно, что Шойгу ничего новенького на китель так и не привинтил, после того, как у него за несколько дней сгорел «Адмирал Кузнецов» и затонули сразу две аварийные подлодки.

Хотя, может, и наградили (тоже тайно, как и Колобкова, но только потом не стали нам об этом рассказывать). Ну или за какое-нибудь другое героически "одержанное поражение".

В конце концов, как объяснили власти, Колобков получил орден Святого за святое — за проведение ЧМ-2018 по футболу.

Ну, то есть за организацию красочной показухи для всего мира, прикрытие грамотного распила и, как итог, за глубочайший кризис, в который окончательно ухнул в конце года весь российский клубный футбол под управлением товарищей из "Газпрома".

Но вообще зря стали оправдываться. При путинской системе отрицательного отбора уже сложилась и вполне соответствующая ей система поощрения — за провалы, пускание пыли в глаза и набивание правильных карманов (ведь провалами, пылью и воровством они выглядят для нас, а для царя могут и наоборот).

Обычное дело. Вспомните недавние истории с "Невским" для путинского друга-миллиардера Бориса Ротенберга https://t.me/SerpomPo/4727 или с медалькой для следователя по "московскому делу" Габдулина https://t.me/SerpomPo/4547

Вот и вчера на прессухе Путин пообещал вслед за Героем России дать Рамзану Кадырову еще и Героя Труда. Правда, попозже, когда подрастет.

Так и получается. Своим — всё. Врагам — закон.

Кому-то дырки под ордена. Кому-то дырки от пуль. А всем россиянам — большая дырка от бублика.

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Источник: СерпомПо

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