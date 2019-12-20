Светская львица сделала заявление после публикации «голых» фото и скандала с Собчак

«Столько сердобольных людей хором запричитали: «А как же ваш сын отреагировал на такое фото?!».

Сын просил передать, что он не интересуется чужими делами и считает,

что каждый должен делать то, что хочет. Вот плевать ему на мой моральный облик,

представляете?» – сказала 40-летняя светская львица.

Бывшая подруга Ксении

Собчак отметила, что ее наследнику важно – является ли она ему другом и опорой. Все

остальное, а именно: личная жизнь, финансы и имидж, юноша комментирует крайне

тактично, хотя именно ему позволено говорить прямо. Критиковать, по

словам Лаврентьевой, можно только близким людям.

«Странно, что не все это

понимают, странно, что это не само собой разумеющееся и не очевидное для всех

правило приличия, не основа воспитания и такта», – сказала светская львица в личном

«Инстаграм».

После Оксана Лаврентьева

добавила, что всех тех, кто указывает как жить и что делать, она будет

блокировать на своей странице в микроблоге. «И да, мне не нужно рекламировать

всякую дребедень и содержать на это всю семью, поэтому такими пользователями я

не дорожу. Ни минуты», – резюмировала бизнесвумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oxana Lavrentieva (@olololnew) 20 Дек 2019 в 8:09 PST

Напомним, на днях Оксана Лаврентьева

опубликовала в соцсетях провокационное фото, на котором она обнаженная лежит на

кровати раздвинув ноги и демонстрирует сочный зад. Через некоторое время Ксения Собчак в личном микроблоге раскритиковала 40-летних женщин, публикующих

откровенные снимки. Дескать, чем больше «голых» фото, тем

выше степень отчаяния.

Журналистка не называла

имен, однако муж Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин, понял, что речь идет об

Оксане, и резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская

– издатель тоже набросилась на теледиву с упреками.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени. Участки мозга-самоубийцы Ученым Йельского и Кембриджского университетов​ удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным […]