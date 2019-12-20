Смолий заявил о политической мотивированности совета НБУ. Данилишин в ответ обвинил правление банка в коррупции

Председатель и член правления Нацбанка Яков Смолий 17 декабря заявил о политической мотивированности членов совета НБУ. Об этом сообщается на сайте банка.

Смолий подчеркнул, что непоследовательные и субъективные решения совета НБУ в стратегических документах и решениях вызывают немало вопросов.

«Почему выводы, которые фигурируют в решениях совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же совет устанавливает для НБУ? Почему часть совета НБУ настойчиво «проталкивает» в решение коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике? Я вижу только один ответ на все три вопроса — политическая мотивированность отдельных членов совета НБУ», — заявил он.

Глава совета Нацбанка Богдан Данилишин в ответ 19 декабря обвинил правление банка в коррупции. Он подчеркнул, что публичная активность правления НБУ по дискредитации совета банка свидетельствует не о «просто о плохих отношениях между ним и Смолием» или борьбе за попытки совета влиять на стратегические аспекты работы НБУ.

«Это попытка дискредитировать председателя совета НБУ и наших отдельных членов до того, как информация о причастности отдельных членов правления НБУ к возможным фактам коррупции, в том числе — политической, станет публичной», — написал Данилишин.

Он добавил, что члены совета, которые поддерживают позицию правления НБУ вместе со Смолием фигурируют в ряде уголовных дел, открытых правоохранительными органами, и спецрасследований Верховной Рады.

По словам Данилишина, член совета Виктор Козюк является фигурантом расследования парламента о законности его избрания на эту должность в связи с возможными фактами фальсификации и нарушением процедуры избрания.

На запити ЗМІ про ситуацію, що склалася навколо Ради НБУ вважаю за доцільне розповісти про обставини конфлікту між… Posted by Богдан Данилишин on Kolmapäev, 18. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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