Российские конструкторы создали проект океанских фрегатов

20.12.2019, 21:26, Новости дня

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разработало проект строительства фрегатов океанской зоны, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М», – отметил Рахманов, передает ТАСС.

Глава ОСК уточнил, что строительство головного корабля могут начать в 2020 году при условии должного финансирования.

Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ возобновляет строительство океанских военных кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и проецировать силу на удаленные районы Мирового океана.



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