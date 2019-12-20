Российские конструкторы создали проект океанских фрегатов

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разработало проект строительства фрегатов океанской зоны, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Северное ПКБ подготовило техпроект для строительства перспективных фрегатов океанской зоны усовершенствованного проекта 22350М», – отметил Рахманов, передает ТАСС.
Глава ОСК уточнил, что строительство головного корабля могут начать в 2020 году при условии должного финансирования.
Газета ВЗГЛЯД писала, что РФ возобновляет строительство океанских военных кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и проецировать силу на удаленные районы Мирового океана.
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