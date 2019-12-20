Киев может столкнуться с «казусом Крыма» вследствие ужесточения правил пересечения границы с Россией

С 2020 года на Украине вступает в действие закон об ужесточении правил пересечения границ с Россией, вследствие чего граждане не смогут выехать из страны по внутреннему паспорту. Андрей Суздальцев, занимающий должность заместителя декана факультета политики и экономики в ВШЭ, считает, что Киев в этом случае сталкивается с «казусом Крыма».
То есть, невозможность попасть на территорию полуострова при отсутствии загранпаспорта по сути можно приравнивать к признанию Крыма российским. Если говорить о фактическом признании, то Киев это сделал достаточно давно, установив на границе с отделившимся в результате народного референдума регионом пограничные посты. При этом в юридическом поле украинские власти избегали «острых углов», но вот принятие закона об ужесточении пересечения границы создаёт «казус» или «тупиковую ситуацию».
После введения в действие инновации большинство граждан Украины вряд ли смогут свободно посещать РФ с визитами к родственникам или для трудоустройства. Загранпаспорт, к примеру, пенсионерам, оплатить может быть проблематично, так как это потребует не только много времени, но и средств, информирует «ПолитЭксперт».
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