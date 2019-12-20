В России с 2020 года планируют снижение допустимого порога превышения скорости

Вице-премьер российского правительства Максим Акимов недавно пояснил о планируемых изменениях, касающихся ПДД. В частности, с 2020 года в РФ намерены снижать порог допустимого превышения скорости, за который не предусмотрен штраф.

На данный момент, согласно правилам и законодательству, максимально допустимым порогом считается скорость, равная 20 км/час. Начиная с 2020 года эту цифру планируется снизить вдвое, что обсуждалось на комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве РФ, а также спровоцировало массу споров среди владельцев транспортных средств, информирует «ПолитЭксперт».

Максим Акимов подчеркнул, что на данное время ни в одном из цивилизованных государств мира нет подобной нормы, а потому и в РФ её нужно пересмотреть и снизить. Известно, что инновация не будет внедряться резко и переход на неё станет постепенным, с введением «пилотных зон», пишет интернет-портал «iReactor».

Инициатива по снижению допустимого порога превышения скорости «продвигалась» ещё в начале текущего года. Тогда она получила массу критических замечаний, и было принято решение о рассмотрении данного вопроса позже, информирует «Слово и Дело».

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