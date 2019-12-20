Пиар-директор Бузовой прокомментировал признание Манукяна ей в любви

20.12.2019, 21:21, Разное

Антон Богославский, пиар-директор «поющей телеведущей» Ольги Бузовой, в беседе с журналистами сетевого издания «Телепрограмма» прокомментировал признание блогера Давида Манукяна ей в любви. Музыкальный исполнитель сделал это в комментарии на её Instagram-странице.
«Люблю», – такие слова оставил под Instagram-постом Давид Манукян и получил в ответ три «сердечка» от Ольги Бузовой. Как отметил Антон Богославский, обмен подобными смайликами – это часть дружеских отношений артистов, они часто шлют такие признания друг другу. Что-то конкретизировать менеджер телеведущей не стал, поскольку, с его слов, информацией он не владеет.

«Они между собой хорошо общаются. Но видит ли Ольга Давида в качестве своего будущего мужа, на этот вопрос я точно ответить не могу», – сказал пиар-директор поп-звезды.



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