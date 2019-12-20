Мнение: Клоун Губерниев хочет спросить…

Известный ТВ-клоун Губерниев решил блеснуть результатами своих знаний на тему ВОВ.

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к Великой Отечественной войне и к Иосифу Сталину.

«Я очень люблю военную литературу, историю Великой Отечественной войны. Обычно читаю несколько книг одновременно. Я хочу разобраться в этой войне. Почему? Как? Что за пакт о ненападении? Иногда я слышу, будто бы мы что-то отсрочили, подписавшись с Гитлером. Улыбаться в ответ не приходится, потому что история слишком трагична; но задуматься впору.

ВОВ имеет для меня значение: у меня воевал и погиб дед – первый муж моей бабушки. Я хочу понять, почему мы так много позволили врагу, почему потеряли миллионы людей. Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор.

Блокада меня очень волнует. Я не забуду, как уже журналистом ехал на соревнования в поезде – на какую-то регату в Литву. Мы сидели с питерским тренером, на столе остались крошки печенья – он их собрал и съел: я блокадник.

Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел… я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался», – цитирует Губерниева Sports.ru.

https://www.championat.com/biathlon/news-3928855-guberniev-gde-byl-tovarisch-stalin-v-pervye-dni-vov-zassal-i-nikuda-ne-vysovyvalsja.html — цинк

В Великой Отечественной Войне он разбираться явно не хочет.

Журнал посещений Сталина давно опубликован и нет никакого секрета в том, чем занимался Сталин в первые дни войны.

22 июня 1941 года

1. Молотов НКО, зам. Пред. СНК 5.45-12.05

2. Берия НКВД 5.45-9.20

3. Тимошенко НКО 5.45—8.30

4. Мехлис Нач. ГлавПУР КА 5.45-8.30

5. Жуков НГШ КА 5.45-8.30

6. Маленков Секр. ЦК ВКП(б) 7.30-9.20

7. Микоян зам. Пред. СНК 7.55—9.30

8. Каганович НКПС 8.00—9.35

9. Ворошилов зам. Пред. СНК 8.00—10.15

10. Вышинский сотр. МИД 7.30—10.40

11. Кузнецов 8.15-8.30

12. Димитров чл. Коминтерна 8.40—10.40

13. Мануильский 8.40—10.40

14. Кузнецов 9.40-10.20

15. Микоян 9.50-10.30

16. Молотов 12.25—16.45

17. Ворошилов 10.40-12.05

18. Берия 11.30-12.00

19. Маленков 11.30-12.00

20. Ворошилов 12.30-16.45

21. Микоян 12.30-14.30

22. Вышинский 13.05-15.25

23. Шапошников зам. НКО по УР 13.15-16.00

24. Тимошенко 14.00-16.00

25. Жуков 14.00-16.00

26. Ватутин 14.00-16.00

27. Кузнецов 15.20-15.45

28. Кулик зам. НКО 15.30-16.00

29. Берия 16.25-16.45

Последние вышли 16.45

23 июня 1941 года

1. Молотов чл. Ставки ГК 3.20—6.25

2. Ворошилов чл. Ставки ГК 3.20-6.25

3. Берия чл. Ставки ТК 3.25-6.25

4. Тимошенко чл. Ставки ГК 3.30-6.10

5. Ватутин 1-й зам. НГШ 3.30-6.10

6. Кузнецов 3.45-5.25

7. Каганович НКПС 4.30-5.20

8. Жигарев команд. ВВС КА 4.35-6.10

Последние вышли 6.25

23 июня 1941 года

1. Молотов 18.45-01.25

2. Жигарев 18.25-20.45

3. Тимошенко НКО СССР 18.59-20.45

4. Меркулов НКВД 19.10-19.25

5. Ворошилов 20.00-01.25

6. Вознесенский Пред. Госпл., зам. Пред. СНК 20.50-01.25

7. Мехлис 20.55-22.40

8. Каганович НКПС 23.15-01.10

9. Ватутин 23.55-00.55

10. Тимошенко 23.55-00.55

11. Кузнецов 23.55-00.50

12. Берия 24.00-01.25

13. Власик нач. личн. охраны

иве 00.50-00.55

Последние вышли 01.25 24/VI 41

24 июня 1941 года

1. Малышев 16.20-17.00

2. Вознесенский 16.20-17.05

3. Кузнецов 16.20-17.05

4. Кизаков (Лен.) 16.20-17.05

5. Зальцман 16.20-17.05

6. Попов 16.20-17.05

7. Кузнецов (Кр. м. фл.) 16.45-17.00

8. Берия 16.50-20.25

9. Молотов 17.05-21.30

10. Ворошилов 17.30-21.10

11. Тимошенко 17.30-20.55

12. Ватутин 17.30—20.55

13. Шахурин 20.00-21.15

14. Петров 20.00-21.15

15. Жигарев 20.00-21.15

16. Голиков 20.00-21.20

17. Щербаков секр 1-й МГК 18.45-20.55

18. Каганович 19.00-20.35

19. Супрун летч.-испыт. 20.15-20.35

20. Жданов чл. п/бюро, секр. 20.55-21.30

Последние вышли 21.30

Плюс из мемуаров участников событий:

Вот что пишет в своих мемуарах Георгий Константинович Жуков, который, в отличие от Хрущёва, непосредственно общался со Сталиным в первые часы войны:

«Говорят, что в первую неделю войны И. В. Сталин якобы так растерялся, что не мог даже выступить по радио с речью и поручил своё выступление В. М. Молотову. Это суждение не соответствует действительности. Конечно, в первые часы И. В. Сталин был растерян. Но вскоре он вошёл в норму и работал с большой энергией, правда, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую нас из рабочего состояния».3)

А вот датированная 22 июня 1941 года запись из дневника генерального секретаря Исполкома Коминтерна Георгия Димитрова:

« — В кабинете Сталина находятся Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков…

— Удивительное спокойствие, твёрдость, уверенность у Сталина и у всех других.

— Редактируется правительственное заявление, которое Молотов должен сделать по радио.

— Даются распоряжения для армии и флота.

— Мероприятия по мобилизации и военное положение.

— Подготовлено подземное место для работы ЦК ВКП(б) и Штаба».4)

Наконец, вот что рассказал Л. М. Каганович в беседе с писателем Ф. И. Чуевым:

«Спрашиваю о 22 июня 1941 г.: «Был ли Сталин растерян? Говорят, никого не принимал?» — «Ложь! Мы-то у него были… Нас принимал. Ночью мы собрались у Сталина, когда Молотов принимал Шуленбурга. Сталин каждому из нас дал задание — мне по транспорту, Микояну — по снабжению»

http://wiki.istmat.info/%D0%BC%D0%B8%D1%84:%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B — цинк

Сам миф, что Сталин в первые дни войны спрятался и ничего не делал, берет свое начало еще во времена Хрущевщины, а при Перестройке он получил дополнительное развитие. Позднее он был торпедирован самым банальным образом — был опубликован журнал посещений Сталина и там хорошо видно, что Сталин в первые дни войны работал в Кремле, организуя обороны страны после нападения нацистской Германии.

Чтобы это понять, не надо в архивах работать или читать толстые монографии, достаточно 5 минут поиска в интернете, но…

Вывод простой — Губерниев читает какое-то дерьмо, которое преумножает не только скорбь, но и соответствующее содержимое его головы.

Источник: Colonel Cassad

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