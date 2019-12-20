Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа через украинскую ГТС, сообщили в Газпроме.
«Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований», – сказали в компании, передает РИА «Новости».
В начале декабря в правительстве Украины заявили, что без договора на транзит российского газа в ГТС могут начаться проблемы.
Газета ВЗГЛЯД писала, на каких условиях РФ оставит газовый транзит Украине.
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