Россияне ахнули от прилюдных ласк Джанабаевой и Меладзе

На вручение музыкальной премии «Виктория» пара прибыла вместе. Альбина вышла на сцену в роскошном черном платье с пикантным декольте, а Валерий выбрал для себя строгий, но в то же время стильный классический черный костюм, дополнив его галстуком.
Ранее поклонники беспокоились, что у супружеской четы не все в порядке в отношениях, однако пара поспешила опровергнуть эти сомнения. Прямо на сцене, во время ведения мероприятия, Меладзе неожиданно поцеловал Джанабаеву, которая, кажется, нисколько не сопротивлялась и была только рада такому неожиданному проявлению нежных чувств от своего мужа.
» Правда всегда одна»…..Хорошего вечера всем, идите и поцелуйте своего любимого человека ❤️ ну, и добра, конечно же 😉» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала исполнительница на своей личной странице в социальной сети «Инстаграм».
Поклонники пришли в восторг от того, что супруги не растеряли былой страсти, несмотря на то, что состоят в браке уже почти 15 лет. Многие выразили мнение, что артисты прекрасно смотрятся друг с другом и в целом являют собой гармоничную пару.
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💜так и сделаю!)) и Вам замуррчательного вечера! 🌸», »
Какая же красивая пара!!!!!!❤️❤️😍😍👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼», »
Какие Вы красивые и счастливые! Всем бы так! 😍😍😍😍😍❤️», »
Рядом с Валерой вы прям расцвели, это как бутон розы… Совершенно другая, вся светитесь – и что тут сказать..❤️❤️❤️», »
o la la !!Какие, какие же вы!!!💖💙 Альбина , да счастливая
красавица ,а избраннику -то как повезло!!! Я бы поцеловала своего, но
он спит сейчас (ему в ночь на работу работать) Я завтра😘😉!!!», – написали восторженные комментаторы.
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