Четыре человека погибли в жуткой аварии под Оренбургом

Не менее четырех человек погибли и пятеро пострадали в результате столкновения большегруза с автобусом в Оренбургской области. ДТП произошло на автодороге Оренбург – Самара, сообщает ТАСС.
Все погибшие были пассажирами автобуса, который направлялся в сторону города Бузулук. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Местное управление МВД начало проверку по факту произошедшего.
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