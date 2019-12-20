В гостях у звезды «Сплетницы» Лейтон Мистер: экскурсия по их с Адамом Броди новому особняку с видом на океан

Когда пара, у которой подрастает 4-летняя дочь Арло, приобрела новое гнездышко, не сообщается, но Рождество они встретят уже там. С 2012 года, когда между Адамом и Лейтон завязался роман, они скрывают личную жизнь от общественности. СМИ пришлось изрядно потрудиться, чтобы узнать об их свадьбе в 2014 году, а о прибавлении в семействе репортеры вообще были осведомлены случайно. Поэтому рассмотреть дом этой пары в деталях — большая удача.

В белом трехэтажном коттедже за 6,5 миллионов долларов общей площадью 554 квадратных метра разместились 5 спален и 6 ванных комнат. Сразу со входа видно гостиную с камином, повсюду стеклянные двери, ведущие в кабинет и спальню для гостей, поэтому в каждой комнате очень много света. К гостиной примыкает просторная столовая, потолок которой оформлен деревянными балками, а из нее уже можно пройти на террасу для ленивых посиделок. На верхних этажах тоже есть на что посмотреть: гостевые спальни, вторая гостиная, гардеробная и даже отдельная квартира, состоящая из спальни, ванной и личной мини-кухни с баром.

Визитная карточка дома — конечно, зеленая лужайка с личным бассейном и панорамным видом на Тихий океан. За такое не то что 6,5 миллионов, но и никаких денег не жалко.

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