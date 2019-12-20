В гостях у звезды «Сплетницы» Лейтон Мистер: экскурсия по их с Адамом Броди новому особняку с видом на океан

20.12.2019, 21:05, Разное

Когда пара, у которой подрастает 4-летняя дочь Арло, приобрела новое гнездышко, не сообщается, но Рождество они встретят уже там. С 2012 года, когда между Адамом и Лейтон завязался роман, они скрывают личную жизнь от общественности. СМИ пришлось изрядно потрудиться, чтобы узнать об их свадьбе в 2014 году, а о прибавлении в семействе репортеры вообще были осведомлены случайно. Поэтому рассмотреть дом этой пары в деталях — большая удача.

В белом трехэтажном коттедже за 6,5 миллионов долларов общей площадью 554 квадратных метра разместились 5 спален и 6 ванных комнат. Сразу со входа видно гостиную с камином, повсюду стеклянные двери, ведущие в кабинет и спальню для гостей, поэтому в каждой комнате очень много света. К гостиной примыкает просторная столовая, потолок которой оформлен деревянными балками, а из нее уже можно пройти на террасу для ленивых посиделок. На верхних этажах тоже есть на что посмотреть: гостевые спальни, вторая гостиная, гардеробная и даже отдельная квартира, состоящая из спальни, ванной и личной мини-кухни с баром.

Визитная карточка дома — конечно, зеленая лужайка с личным бассейном и панорамным видом на Тихий океан. За такое не то что 6,5 миллионов, но и никаких денег не жалко.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Россия закрыла проход иностранным военным кораблям, пытающимся прорваться в Северный морской путь. Вопреки заявлениям США о готовности ввести свою авианосную ударную группу в акваторию Северного морского пути, стало известно о том, что Россия полностью заблокировала любое перемещение иностранных военных кораблей через этот район, а любые попытки вторгнуться в него, будут позиционироваться как шаг агрессии, что, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика