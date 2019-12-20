5 cамых стильных монархов недели (14-20 декабря)

Королева Максима

Белокурые локоны, царская осанка и лучезарная улыбка: королева Максима — одна из тех королевских особ, чье появление в свете неизменно поднимает всем присутствующим настроение. На этой неделе она побывала на съемках гала-концерта рождественской музыки, который будет транслироваться в Нидерландах в канун праздников. Сверкающее платье в пайетках Nina Ricci идеально вписалось в атмосферу этого вечера, а дополнившие его черные лодочки стали изящным продолжением образа.

Королева Максима Королева Матильда

Праздничное настроение витает в воздухе! И если вы еще не придумали, в чем будете встречать Новый год, можете брать на вооружение образы из этой подборки. Как и у королевы Максимы, в расписании бельгийской королевы Матильды также были праздничные мероприятия. Вместе с супругом, королем Филиппом, и четырьмя детьми она побывала на рождественском концерте в Королевском дворце в Брюсселе, представив образ подчеркнуто женственный и элегантный с участием черного платья в пол, украшенного ярким цветочным принтом с эффектом 3D.

Королева Матильда и король Филипп

Королева Летиция

Недавно королева Испании получила комплимент в адрес своего стиля от дизайнера Виктории Бекхэм. А ее новый образ наверняка бы пришелся по вкусу первой леди США — Мелании Трамп, которая просто обожает брючные костюмы розового цвета. На открытие художественной выставки The Other Court в Мадриде Летиция прибыла в нежно-розовом комплекте Hugo Boss, дополнив наряд туфлями на массивном каблуке ему тон и кремовой блузой Carolina Herrera.

Королева Летиция Принцесса Дина

Принцесса Дина аль-Джухани Абдулазиз, жена саудовского принца Султана и одна из самых стильных женщин арабского мира, побывала на трехдневном музыкальном фестивале MDL Beast. Это событие впервые проходило в столице Саудовской Аравии и собрало на одной площадке лучших диджеев мира. Дина появилась на фестивале, смело скрестив гранж, спорт и гламур в одном наряде: черное худи со стеганым карманом она сочетала с тюлевой юбкой и накидкой в пол из органзы, а продолжением ее хулиганского образа стала прическа-пикси, которой Дина не изменяет много лет.

Принцесса Дина Королева Рания

Королева Иордании также на этой неделе взяла на себя миссию поздравлять подданных с приближающимся Рождеством, встретившись со школьниками в Омане. На фоне празднично украшенной елки Рания, умеющая удивлять своими стильными образами, позировала в наряде стиля вестерн — замшевой куртке рыжего цвета, темно-коричневых брюках и с плетеным поясом на талии.

Королева Рания

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