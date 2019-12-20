СБ ООН заблокировал проект резолюции РФ о помощи Сирии

Совет безопасности ООН отказался поддержать проект резолюции РФ по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Российский проект, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небезни, предполагал оставить два трансграничных перехода из четырех, передает РИА «Новости».

Согласно этому документу, закрываются переходы на границе Сирии с Иорданией и Ираком, а переходы Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава на границе с Турцией – остаются.

Действие трансграничной доставки по российскому проекту, продлевалось бы на полгода, а не на год, как было раньше.

В пятницу РФ наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода.

До этого РФ и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.

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