Компания Volkswagen рассекретила внешний вид нового Caddy. Автопроизводитель обнародовал дизайн-скетчи коммерческого автомобиля следующего поколения.

Коммерческий фургон Volkswagen Caddy собирается сменить поколение в 2020 году. Компания начала проводить дорожные испытания новинки весной текущего года. Однако ещё до недавнего времени её кузов скрывали. Обнародование первых официальных изображений автомобиля говорит о том, что его дебют состоится совсем скоро. На тизерах можно рассмотреть стильную решетку радиатора, массивные воздухозаборники и внушительных размеров колёса с низкопрофильной резиной. На передних стойках видно необычные зеркала. Задняя часть автомобиля спроектирована в минималистичном стиле и имеет узкую светодиодную ленту, которая обрамляет стекло. Надпись «Delivery», расположенная на борту, свидетельствует о том, что на дизайнерских набросках — грузовая версия Caddy.

Однако по неподтверждённой информации, форма кузова серийной версии будет стандартной. Стоит подчеркнуть: опубликованные изображения лишь анонсируют новую модель. Для коммерческого транспорта работоспособность и практичность являются более важными аспектами, чем внешний вид. Новый Caddy будет создан на платформе MQB. Смена архитектуры даст возможность оптимизировать внутреннее пространство автомобиля.

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