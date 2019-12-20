Компания Volkswagen рассекретила внешний вид нового Caddy. Автопроизводитель обнародовал дизайн-скетчи коммерческого автомобиля следующего поколения.
Коммерческий фургон Volkswagen Caddy собирается сменить поколение в 2020 году. Компания начала проводить дорожные испытания новинки весной текущего года. Однако ещё до недавнего времени её кузов скрывали. Обнародование первых официальных изображений автомобиля говорит о том, что его дебют состоится совсем скоро. На тизерах можно рассмотреть стильную решетку радиатора, массивные воздухозаборники и внушительных размеров колёса с низкопрофильной резиной. На передних стойках видно необычные зеркала. Задняя часть автомобиля спроектирована в минималистичном стиле и имеет узкую светодиодную ленту, которая обрамляет стекло. Надпись «Delivery», расположенная на борту, свидетельствует о том, что на дизайнерских набросках — грузовая версия Caddy.
Однако по неподтверждённой информации, форма кузова серийной версии будет стандартной. Стоит подчеркнуть: опубликованные изображения лишь анонсируют новую модель. Для коммерческого транспорта работоспособность и практичность являются более важными аспектами, чем внешний вид. Новый Caddy будет создан на платформе MQB. Смена архитектуры даст возможность оптимизировать внутреннее пространство автомобиля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Часть 2-я. Чему европейки научились у русских женщин и пожалели об этом Текст: Орынганым Танатарова Ноябрь 29, 2019 Очень часто внешний вид и поведение женщины зависят от ее мировоззрения. Уже более ста лет девочки из стран Западной Европы воспитываются в духе феминизма. Эта идеология порицает в представительнице прекрасного пола желание нравиться мужчине, быть объектом его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Вульгарное ПТУ»: на Собчак вылили ушат помоев / 26 октября
- Скандалы: Госбанк «Траст» продает активы группе «Сафмар» Михаила Гуцериева / 7 ноября
- Самый маленький в мире принтер позволяет переносить чернила практически на любую поверхность / 22 октября
- Мнение: Род и пол багов / 16 марта
- Оставшийся без Кристины Асмус Гарик Харламов весело проводит время / 23 октября
- «Культ безличности!» / 8 ноября
- Мнение: Новый «черный четверг» в США как предчувствие Третьей мировой / 28 октября
- Журналист о «Нормандском формате»: Зеленский будет один против трех, не понятно, на что он рассчитывает / 22 октября