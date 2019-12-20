Компания Volkswagen рассекретила внешний вид нового Caddy

20.12.2019, 21:04, Разное

Компания Volkswagen рассекретила внешний вид нового Caddy. Автопроизводитель обнародовал дизайн-скетчи коммерческого автомобиля следующего поколения.
Коммерческий фургон Volkswagen Caddy собирается сменить поколение в 2020 году. Компания начала проводить дорожные испытания новинки весной текущего года. Однако ещё до недавнего времени её кузов скрывали. Обнародование первых официальных изображений автомобиля говорит о том, что его дебют состоится совсем скоро. На тизерах можно рассмотреть стильную решетку радиатора, массивные воздухозаборники и внушительных размеров колёса с низкопрофильной резиной. На передних стойках видно необычные зеркала. Задняя часть автомобиля спроектирована в минималистичном стиле и имеет узкую светодиодную ленту, которая обрамляет стекло. Надпись «Delivery», расположенная на борту, свидетельствует о том, что на дизайнерских набросках — грузовая версия Caddy.

Однако по неподтверждённой информации, форма кузова серийной версии будет стандартной. Стоит подчеркнуть: опубликованные изображения лишь анонсируют новую модель. Для коммерческого транспорта работоспособность и практичность являются более важными аспектами, чем внешний вид. Новый Caddy будет создан на платформе MQB. Смена архитектуры даст возможность оптимизировать внутреннее пространство автомобиля.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Часть 2-я. Чему европейки научились у русских женщин и пожалели об этом Текст: Орынганым Танатарова Ноябрь 29, 2019  Очень часто внешний вид и поведение женщины зависят от ее мировоззрения. Уже более ста лет девочки из стран Западной Европы воспитываются в духе феминизма. Эта идеология порицает в представительнице прекрасного пола желание нравиться мужчине, быть объектом его […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика