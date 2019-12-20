Сохранить длительную работоспособность мозга помогает обучение чему-то новому

20.12.2019, 21:04, Разное

Сохранить длительную работоспособность мозга помогает обучение чему-то новому. Ученые из Германии в ходе детального исследования пришли к выводу о пользе танцев и изучения иностранных языков.
Высказанная ранее гипотеза о положительном влиянии умственной деятельности как защите от возрастной когнитивной деградации нашла свое подтверждение в эксперименте немецких специалистов. Три возрастные группы в количестве 246 добровольцев выполняли задания, сложность которых все время возрастала. Вполне ожидаемым оказался результат их работы. Чем старше была группа по возрасту, тем хуже она справлялась с более сложными тестами. Однако даже в пределах одного коллектива результаты не были однородными. Успешнее прошли испытание люди с более высоким уровнем образования, а также люди, владеющие несколькими иностранными языками. Желание сохранить надолго способности мозга нужно реализовывать еще в молодости.

В старости необходимо поддерживать когнитивные функции постоянным обучением чему-то новому: знакомству с гаджетами, изучением языков, разгадыванию кроссвордов. Занятия танцами помогает сохранить координацию движений, посильная физическая нагрузка действует общеукрепляюще, восстанавливает нормальное кровообращение и улучшает работу мозга. Без тренировки главного органа центральной нервной системы наступает застой с последующей деградацией.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Часть 2-я. Чему европейки научились у русских женщин и пожалели об этом Текст: Орынганым Танатарова Ноябрь 29, 2019  Очень часто внешний вид и поведение женщины зависят от ее мировоззрения. Уже более ста лет девочки из стран Западной Европы воспитываются в духе феминизма. Эта идеология порицает в представительнице прекрасного пола желание нравиться мужчине, быть объектом его […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика