Сохранить длительную работоспособность мозга помогает обучение чему-то новому. Ученые из Германии в ходе детального исследования пришли к выводу о пользе танцев и изучения иностранных языков.

Высказанная ранее гипотеза о положительном влиянии умственной деятельности как защите от возрастной когнитивной деградации нашла свое подтверждение в эксперименте немецких специалистов. Три возрастные группы в количестве 246 добровольцев выполняли задания, сложность которых все время возрастала. Вполне ожидаемым оказался результат их работы. Чем старше была группа по возрасту, тем хуже она справлялась с более сложными тестами. Однако даже в пределах одного коллектива результаты не были однородными. Успешнее прошли испытание люди с более высоким уровнем образования, а также люди, владеющие несколькими иностранными языками. Желание сохранить надолго способности мозга нужно реализовывать еще в молодости.

В старости необходимо поддерживать когнитивные функции постоянным обучением чему-то новому: знакомству с гаджетами, изучением языков, разгадыванию кроссвордов. Занятия танцами помогает сохранить координацию движений, посильная физическая нагрузка действует общеукрепляюще, восстанавливает нормальное кровообращение и улучшает работу мозга. Без тренировки главного органа центральной нервной системы наступает застой с последующей деградацией.

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