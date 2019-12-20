Xiaomi выпустила сверхпрочное защитное стекло для Redmi Note 8 Pro

Корпорация Xiaomi снова поразила мир функциональной и недорогой разработкой. Ее инженеры создали для смартфона Redmi Note 8 Pro защитное стекло со сверхпрочными характеристиками.

Как известно, эта модель «умного» телефона от китайской компании пользуется большим спросом. Теперь бестселлер будет еще более защищен от разного рода воздействий на него. Новинка получила название Xiaomi Mi Protective Glass, по словам представителей производителя, ее защитные свойства улучшены в пять раз, по сравнению с предыдущими разработками и имеющимися на рынке стеклами конкурентов.

Стекло, выполненное по технологии 2.5D, разрабатывалось вместе со специалистами компании Corning, известной подобными продуктами. При толщине всего в 0,4 миллиметра новинка позиционируется, как более надежный вариант, даже по сравнению с закаленными вариантами стекол. Установить его, не боясь оставить на поверхности экрана пузырьки, можно благодаря силиконовому клею, нанесенному на одну из его сторон.

При производстве Mi Protective Glass от Xiaomi используется дополнительный процесс обработки материалов, что и дает улучшенную в разы защиту от наколов и разбивания при падении, и от царапин в случае контакта с острыми предметами. Твердость стекла равна показателю в 9H, а благодаря высокому коэффициенту пропускания света и олеофобному покрытию на нем будет существенно меньше бликов. Также на его поверхности не будут в процессе пользования гаджетом оставаться отпечатки пальцев или пятна. При этом довольно привлекательной будет и стоимость такого аксессуара, которая составит примерно 5,5 доллара.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Часть 2-я. Чему европейки научились у русских женщин и пожалели об этом Текст: Орынганым Танатарова Ноябрь 29, 2019 Очень часто внешний вид и поведение женщины зависят от ее мировоззрения. Уже более ста лет девочки из стран Западной Европы воспитываются в духе феминизма. Эта идеология порицает в представительнице прекрасного пола желание нравиться мужчине, быть объектом его […]