Мнение: Ну — с Днем Чекиста!

Ха-ха! У меня во френд-ленте — Сергей Марков, самый что ни на есть путинский «консультант», завсегдатай всех путинских ток-шоу. И вот он в ФБ написал «поздравление» к дню Чекиста. Но какое это поздравление! Я там выделил самые забойные части:

«Поздравляю всех, кто считает День Чекиста своим праздником! Это сегодня праздник не наследников чекистов, которые залили Россию кровью , которые тысячами убивали священников , которые виновны в уничтожении миллионов ни в чем не невинных людей .

Это праздник тех, кто спас Россию в команде Путина на рубеже 90х и 00х, выведя Россию из кризиса. Это праздник тех, кто сейчас противостоит удару коалиции англосаксонских «чекистов», то есть коалиции спецслужб стран НАТО, во главе с США и Британией. Это праздник правящей в России команды. А они считают себя наследниками не убийц , а тех разведчиков и контразведчиков, которые со всем своим умом, волей сражались за Россию во все периоды ее противоречивой истории. Они считают себя наследниками не тех, кто избивали невинных людей в подвалах НКВД , а тех, кто отдавал жизнь в батальонах НКВД, сражаясь с фашистской агрессией».

Подлинный текст! Такое прочтешь — и не сразу поймешь: это все же поздравление или плевок в лицо?

Но по существу мне возразить Маркову практически нечего: даже про «батальоны НКВД» чувствуется более чем толстый намек: все же знают, как именно «сражались с фашистской агрессией» те батальоны — главным образом расстреливая из пулеметов собственные отступающие части. В общем, ЖОСТКО получилось. Так, пожалуй, и я бы поздравил.

Источник: Размышления вольного социолога

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