Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

В порту острова Косумель в Мексике при выполнении стыковочных маневров столкнулись два круизных лайнера, информирует портал MedioTiempo.

Лайнер Glory компании Carnival задел носом другой лайнер компании во время швартовки, информирует РИА «Новости».

На судне Glory в момент столкновения находилось около 4,5 тысяч человек, на другом лайнере – более 15 тыс. По данным издания Tribuna, один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой. Видео с места происшествия опубликованы в Twitter СNN.

The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/eKr50T2Hya pic.twitter.com/F9F6c2BFOo

— CNN (@CNN) December 20, 2019

Ранее в Таиланде скоростной катер столкнулся с яхтой, которой управлял российский капитан. Столкновение произошло по вине капитана катера. Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.

