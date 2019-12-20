Два круизных лайнера столкнулись в Мексике

В порту острова Косумель в Мексике при выполнении стыковочных маневров столкнулись два круизных лайнера, информирует портал MedioTiempo.
Лайнер Glory компании Carnival задел носом другой лайнер компании во время швартовки, информирует РИА «Новости».
На судне Glory в момент столкновения находилось около 4,5 тысяч человек, на другом лайнере – более 15 тыс. По данным издания Tribuna, один человек получил легкие ранения во время эвакуации из столовой. Видео с места происшествия опубликованы в Twitter СNN.
The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/eKr50T2Hya pic.twitter.com/F9F6c2BFOo
— CNN (@CNN) December 20, 2019
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