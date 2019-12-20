Будущая мощь ВСУ: в Украине провели масштабные испытания броневиков

В Кременчуге на единственном в Украине испытательно-демонстрационном полигоне «АвтоКрАЗ» прошли официальные сравнительные испытания новых и модернизированных образцов автомобильной и бронетанковой техники.

Как отметили организатор, которым выступил Генеральный штаб ВСУ, мероприятие проводится для определения образцов техники, которую впоследствии будут закупать для нужд украинской армии. Об этом сообщает официальный сайт компании «АвтоКрАЗ».

К участию были приглашены все украинские производители военной техники. В то же время фактически образцы своей продукции предоставили только три предприятия.

Так, объектами демонстрационного показа в первый день испытаний стали специализированный бронированный автомобиль «Варта» от ООО «Украинская бронетехника», боевая бронированная машина «Дозор-Б» от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. А. А. Морозова и модернизированный украино-польский бронеавтомобиль Oncilla от ООО «Научно-производственная компания «ВК Система».

«Было бы очень интересно наблюдать за соревнованиями большего количества образцов, и поэтому очень жаль, что другие компании-производители отказались от участия в демонстрационном показе. Таким шагом они фактически подтвердили свою несостоятельность конкурировать на равных», – признался он.

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