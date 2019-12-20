Полуголая Анфиса Чехова разочаровала фанатов

Светская львица называет себя «бельевистой». Если нудисты предпочитают оставаться совсем голыми, то актриса предпочитает надевать шикарное нижнее белье.

«Хлебом меня не корми, дай в красивом белье поразгуливать», – призналась Чехова.

Оказалось, Анфиса в очередной раз всего-навсего рекламирует шоурум. Поэтому многие подписчики уверены, что такая любовь к кружеву вызвана лишь кругленькой суммой, которую телеведущая получает за свои услуги.

Многие фолловеры стали оставлять грязные комментарии. Собственно, этого и следует ожидать, когда регулярно демонстрируешь свое неприкрытое тело. «Анфиса, как все банально! Зачем нам твое нижнее бель? Давай без!», «Лучше без белья чтоб было эффектно!», – оставляли похабные предложения фанаты.

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Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova) 20 Дек 2019 в 2:56 PST

«Нудизм интереснее будет… Переквалифицируйтесь уже», – иронично посоветовал пользователь Сети.

Кроме того, по данным «Экспресс газеты», в Сети активно распространяются слухи, что Чехова подрабатывает эскортом. В таком случае «полуобнаженные» снимки являются неотъемлимой частью ее работы.

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