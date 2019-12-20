При ремонте детского сада в Тулуне погибли трое человек

В городе Тулун в Иркутской области произошла трагедия. В ходе ремонта детского сада произошел обвал грунта, который унес жизни троих человек. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, сообщает телеканал «Царьград».
По сообщениям СМИ, инцидент произошел на улице Песочная. По предварительным данным, помимо погибших есть и двое пострадавших людей. Предположительно, в результате обрушения погибли рабочие, которые занимались восстановлением инфраструктуры после серии природных катаклизмов, обрушившихся на регион летом и осенью 2019 года.
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