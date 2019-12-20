СМИ сообщили о секретном проекте Apple по спутникам

Apple Inc. создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией. По данным знакомых с ходом работ источников агентства Bloomberg, так Apple пытается найти новые способы передачи данных.

Источники сообщили, что к проекту привлечено около десятка инженеров из аэрокосмической, спутниковой и антенной отраслей, а первые результаты ожидаются в течение пяти лет, передает «Интерфакс».

Отмечается, что пока работы находятся на начальном этапе, и их могут свернуть. Кроме того, пока нет четкого понимания об использовании спутников. Но при этом источники сообщили, что глава Apple Тим Кук проявляет интерес к проекту, а свидетельствует о его значимости для компании.

Агентство предположило, что основной целью компании может быть разработка процесса передачи данных прямо на устройства пользователей. Это может позволить снизить зависимость от поставщиков беспроводных технологий и соединить устройства друг с другом в обход привычных каналов связи.

Также Apple может планировать разрабатывать собственные спутники для более точного определения геопозиции устройств, а вместе с тем улучшить сервис карт и добавить новые функции.

Агентство также сообщает, что Apple в последнее время активно ищет новых сотрудников для работы над спутниками. Команду возглавляют Майкл Трела и Джон Фенвик, которые раньше руководили спутниковыми и космическими задачами Google.

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