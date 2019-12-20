Наука: 5 мифов о сахаре, про которые нужно забыть

Одни признаются, что жить не могут без сахара, а другие считают его настолько вредным продуктом, что стараются полностью исключить его из своего рациона.

Истина же как всегда где-то посередине: сахар нужен нам, но его избыток может вызвать проблемы со здоровьем. Но какие именно проблемы? Разбираемся с самыми распространенными мифами о сахаре и сладком.

Одни виды сахара полезнее других

Нет. Этикетки на полках супермаркетов пестрят названиями: кроме привычного нам белого сахара, можно приобрести коричневый, да еще и разных сортов. Сторонники ЗОЖ готовы выбрать «более здоровый» коричневый, но правы ли они?

В действительности и белый, и коричневый сахар содержат примерно одинаковое количество калорий, а добавление в коричневый сахар мелассы (патоки) увеличивает содержание в нем питательных веществ лишь незначительно.

Сахар вызывает привыкание подобно наркотику

Нет. Многим из нас сложно отказаться от сахара – сладкий чай, шоколадка с кофе или печенька на полдник. Как жить без этих маленьких радостей? Однако исследователи уверяют, что никаких данных о том, что сахар способен вызывать привыкание, до сих пор получено не было.

Исследования в этой области действительно проводились и результаты одного из них свидетельствуют о том, что повышенная потребность в сахаре связана с той же областью мозга, которая вовлечена в процесс формирования наркотической зависимости. Французские исследователи, проводившие этот эксперимент, заключили, что зависимость от сахара сильнее кокаиновой.

Критики с таким выводом не согласны. Они обратили внимание на условия эксперимента, который проводился на мышах. В нем животным разрешали есть сахар только в течение определенного, достаточно короткого, промежутка времени – это и провоцировало развитие у них поведения, характерного для наркотической зависимости. Если же животным можно было есть что угодно и когда угодно – такого поведения не наблюдалось.

Употребление большого количества сахара и сладостей может вызвать диабет

Нет. Возникновение диабета 1 типа никак не связано с употреблением сладкого. Болезнь эта аутоиммунная – собственные антитела организма начинают уничтожать бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Причины возникновения этой формы диабета до сих пор неясны, но количество съедаемого сахара на это не влияет.

Что касается инсулинонезависимой формы диабета, сахарного диабета 2 типа, то употребление сладкого может повлиять на ее возникновение лишь косвенно. Избыток сахара может способствовать набору веса и, соответственно, увеличивать риск развития диабета 2 типа, при котором инсулин вырабатывается, но не выполняет свои функции.

Сахарозаменители полезнее сахара

Нет. Множество исследований свидетельствуют о том, что заменители сахара вовсе не безобидны. Они могут способствовать набору веса, увеличивать риск развития диабета 2 типа, а также вызывать сердечно-сосудистые заболевания.

Популярный подсластитель аспартам связывают с повышенным риском развития рака, а кроме того, употребление диетической газировки, для придания сладкого вкуса которой и используют искусственные заменители сахара, увеличивает вероятность инсульта и деменции.

Сахар надо вообще исключить из своего рациона

Нет. Совершенно очевидно, что избыточное употребление сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а одного сахара недостаточно для обеспечения всего организма необходимыми витаминами и микроэлементами.

Но не стоит считать сахар абсолютным злом – помните, что это углевод, а углеводы являются для нашего организма источником энергии. Кроме того, исключить сахар из рациона полностью не так-то просто: если убрать добавленный сахар вполне возможно, то полностью отказаться от фруктов уже сложнее.

Правильным выбором станет сбалансированное питание, включающее в себя и белки, и жиры, и углеводы. Это позволит избежать ожирения и снизить риск возникновения многих заболеваний.

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