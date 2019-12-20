Наука: Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете

19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.

В зоне риска — жители стран с влажным климатом, мужчины и дети, а также те, кто работает с почвой и держит домашних питомцев. Исследование опубликовано в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Токсокары (которых не стоит путать с токсоплазмой) — это круглые паразитические черви, которые могут попасть в организм человека из кошачьих, собачьих и лисьих экскрементов. Сами по себе токсокары внутри человека не размножаются, но проявление болезни зависит от того, на какой стадии жизненного цикла они там оказались.

Если в организм попала взрослая особь, то она остается жить в кишечнике, вызывая лихорадку, отеки и пневмонию. Если же человеку досталась личинка, то она может мигрировать из кишечника и осесть внутри других органов, например, глаз. Обе формы инфекции поддаются лечению, если вовремя их выявить.

Группа ученых под руководством Робина Гэссера (Robin Gasser) из Мельбурнского университета задалась целью подсчитать, насколько на самом деле среди людей распространены токсокары. Несмотря на то, что случаи тяжелой болезни должны быть упомянуты в медицинских отчетах, они не дают полного представления об масштабе проблемы, потому что у некоторых людей заражение токсокарой не вызывает никаких симптомов.

Ученые нашли в базах научных публикаций 250 исследований, авторы которых измеряли титр антител к токсокарам в крови здоровых людей — то есть показатель того, что человек как минимум однажды жил с токсокарой внутри себя. Под здоровыми людьми авторы подразумевали тех, кто не страдает не только токсокарозом, но также аллергией и глазными болезнями, а также не относится к группе повышенного риска, как, например, садовники или ветеринары. Всего в этих исследованиях приняли участие 265327 человек из разных стран мира.

Исследователи проанализировали данные всех работ и составили свою карту распространенности токсокар. Чаще всего, как и следовало ожидать, их обнаруживали у африканцев — у 37,7 процентов, а реже всего — около 8 процентов — в восточном средиземноморье. В среднем на планете с токсокарой хотя бы однажды встречалось 19 процентов людей, то есть практически каждый пятый.

Карта распространенности антител к токсокаре: желтый — встречается у 0-5 процентов населения, бордовый — встречается у более 60 процентов населения.

По подсчетам ученых, токсокарой чаще болели дети, чем взрослые (18 и 12 процентов соответственно). Также количество встреч росло от богатых стран к бедным, от полюсов к экватору и от областей с сухим климатом к областям с повышенной влажностью. Исследователи также составили список факторов, которые повышают риск заражения. В него, в частности, вошли мужской пол (на 27 процентов по сравнению с женским), жизнь в сельской местности (дополнительные 76 процентов), употребление сырого мяса (59 процентов) и некипяченой воды (97 процентов) и работа с почвой (риск растет в два раза).

Авторы работы отмечают, что некоторые данные могут быть искажены, поскольку при измерении титра антител к токсокаре иногда случайно учитываются антитела к другим гельминтам, например, трихинелле. Тем не менее, им полученные цифры кажутся правдоподобными: несмотря на то, что во многих странах мира гигиена развита хорошо, люди редко едят сырое мясо и тщательно моют руки, частые встречи с токсокарой можно объяснить растущей популярностью домашних питомцев, в особенности — кошек и собак.

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