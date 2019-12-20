Учёные рассказали о потере сердцем в старости высокого уровня организации

Учёные из Германии рассказали о потере сердцем человека, достигшего старости, высокого уровня своей организации. В соответствующем исследовании авторы научной работы изучали порядка 28 тысяч лабораторных мышей различного возраста, используя метод анализа каждой клетки «мышечного насоса» в отдельности.

Учёные выяснили, что в старости фибробласты (клетки соединительной ткани организма, которые синтезируют внеклеточный матрикс) часто выходят из-под контроля, а работа генов происходит уже не так синхронно, как в молодости. Из-за этого старые клетки жизненно важного органа постепенно, по мере старения, перестают функционировать слаженно, и в системе начинает происходить «путаница».

Учёные также выявили в наружной оболочке сердца клетки соединительной ткани с активными генами, приводившими к кальцификации (отложениям солей кальция в мягких тканях или органах, в которых соли в нерастворённом состоянии содержаться не должны). И хотя науке данный факт известен, открытием стало то, что в здоровом органе такие стареющие фибробласты способствуют кальцинозу.

Кроме того, в пожилом возрасте портятся гены, необходимые для сокращения мышц сердца, отметили немецкие исследователи.

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