Учёные: После смерти человека его мозг «живёт» ещё 5 минут

Учёные выяснили, что после физиологической смерти человека его мозг «живёт», то есть продолжает находиться в «рабочем состоянии», ещё на протяжении как минимум 5-ти минут. Причина этого – возникновение перед окончательным летальным исходом в центральном отделе нервной системы крайнего электрического импульса, указывающего на завершение деятельности этого органа.

Данный вопрос изучали представители Научно-исследовательского совета по биотехнологиям и биологическим наукам, входящего в состав британского отдела исследований и инноваций (BBSRC). Кроме того, учёных интересовало, что чувствует человек во время этих 5-ти минут, когда сам он уже мёртв, а мозг продолжает функционировать. Согласно результатам их исследования, в это время им ничего не ощущается.

Научные сотрудники BBSRC также зафиксировали пробегание по телу подопытных червей в момент их смерти флуоресцентной волны голубого оттенка. Как оказалось, именно она указывала на окончание жизни беспозвоночных животных.

«Светящаяся волна как будто «вымывала» из организма его жизнь, и после этого лабораторные черви прекращали функционировать», – констатировали учёные.

Ранее американскими нейробиологами была признана невозможность до конца объяснить механизмы, по которым работает мозг. Согласно результатам их исследования, лишь 10 % нейронов зрительной коры мозга функционируют по схеме, разработанной лауреатами нобелевской премии и признанной в научных кругах.

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