Кардиолог мирового уровня Лео Бокерия дал советы по сохранению здоровья

Кардиолог мирового уровня Лео Бокерия накануне своего 80-летия дает советы по сохранению здоровья. Самым главным он считает позитивное отношение к людям и миру.

Знаменитый врач уверен, что без этого невозможно надеяться на какие-либо свершения и успехи в жизни, а тем более сохранить жизнедеятельность организма. Вторым условием он считает увлеченность своим делом. Важно не только строить планы и мечтать, необходимо создавать и видеть результаты своего неустанного труда. Бокерия убежден, что человек созидающий отличается высокой продолжительностью жизни. Такой человек не будет тратить свою жизнь и здоровье на вредные привычки или на бессмысленное времяпровождение. Ему необходимо надолго сохранить свой организм крепким и здоровым, а для этого важно не только трудиться, но и уметь полноценно отдыхать. Причем сон должен быть естественным, без применения каких-либо стимуляторов. И последний совет человека, чья жизнь для многих служит примером. Даже при отсутствии физических нагрузок в силу своей профессии, необходимо помнить, что они крайне необходимы для человека, заботящегося о своем здоровье.

22 декабря 2019 года человек, пришедший в этот мир, чтобы подарить многим тысячам людей здоровое сердце и полноценную жизнь, будет отмечать свое 80-летие.

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