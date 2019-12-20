«Нос сломать или челюсть»: Фриске бурно отреагировала на слова Пригожина

Журналисты связались с Натальей

Фриске по телефону. Сестра артистки звонку была не рада. Она бурно

отреагировала на просьбу представителя СМИ прокомментировать высказывание

Иосифа Пригожина.

«Может, мне побриться налысо

или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или

челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?» – высказалась Фриске-младшая в беседе с Nation-News и

бросила трубку.

Напомним, ранее появились слухи, что

экс-солистка группы «Блестящие» Наталья Фриске решила вернуться на

сцену. Дескать, штурмовать отечественный шоу-бизнес она будет в образе похожем на имидж именитой родственницы.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин,

услышав сплетни о сестре Жанны Фриске, решил высказаться. Продюсер раскритиковал

решение Натальи Фриске. Он отметил, что не устает удивляться творящемуся на эстраде.

«Понятно, что ей никто не может

запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся

подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая

простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую

Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И

выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!» – сказал ранее Пригожин сайту

«Комсомольская правда».

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