Услышьте матерей!

Людмила Улицкая — о родственниках политзаключенных, которые объявили голодовку и требуют встречи с властями.

Матери всегда защищают своих детей: от холода, от голода, от врагов. Прискорбно наблюдать, как матери пытаются защитить своих детей от государства, занявшего враждебную позицию по отношению к молодому поколению.

Мы, прожившие большую часть своей жизни при советской власти, — люди пуганые: привыкли, что любое критическое слово, высказанное в адрес власти, может обернуться тяжелым наказанием. Большинство из нас научено хорошо молчать.

Молодое поколение, люди XXI века в России, этого опыта молчания не имеют, и они пытаются выйти на открытый разговор с властями, указать властям, что существуют законы страны, которые не соблюдаются, которые нарушают действующую Конституцию.

Эта молодежь — умная, образованная, самостоятельно мыслящая, — попала под репрессии той самой власти, с которой она безнадежно пытается вступить в разговор.

Сегодня матери молодых людей, среди которых есть и несовершеннолетние, требуют от власти безусловного освобождения узников «московского дела», дела «Нового величия», «ростовского дела» и других, сфабрикованных рьяными «стражами порядка», работающими в традициях советской репрессивной машины ГПУ–НКВД–КГБ.

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Попытки движения «Матери против политических репрессий» выйти на разговор с властями, потребовать от руководства РФ объяснить сегодняшнюю безумную политику относительно молодежи (лишение их права голоса, участия в жизни общества, налаживания диалога между государством и обществом) натыкаются на каменную стену молчания. Это опасно. Опасно не слышать голоса людей, в особенности молодых людей, которые будут жить в нашей стране после нас, строить ее, поднимать на тот высокий культурный и интеллектуальный уровень, которым славилась РФ в прошлые годы: во времена Толстого, Достоевского, Бунина, Чехова, Чайковского, Рахманинова, художников русского авангарда.

Та молодежь, которую сегодня запихали в СИЗО и отправили в лагеря, — будущее нашей страны. Их надо беречь, уважать и любить.

Без этого понимания мы все обречены стать не гражданами современного цивилизованного государства, а обитателями мировой провинции.

Услышьте матерей тех, кто, возможно, составит гордость нашей страны через два десятилетия.

Людмила Улицкая

писатель

Источник: Новая газета

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