Лукашенко попал в нелепую ситуацию на встрече с Путиным

Общественность уделила повышенное внимание новой встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Не все эксперты ждали, что во время очередных переговоров будут достигнуты прорывные договоренности, направленные на интеграцию России и Белоруссии в рамках строительства Союзного государства.

Однако, полагали специалисты, по поведению белорусского лидера можно было бы строить предположению, на каком этапе находится процесс. Сложно сказать, индикатором чего именно может выступать подобный случай, однако без яркого эпизода с участием Батьки на этот раз действительно не обошлось.

На своей странице в «Твиттер» специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал видео, на котором был запечатлен конфуз Александра Лукашенко. Президент Белоруссии захотел лично представить нового главу Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, но потерпел неудачу и в этом начинании.

«А где Михаил Владимирович?» – оглядываясь по сторонам задался вопросом белорусский лидер. Ему сообщили, что чиновника сейчас приведут. «Ну так вы покажите человека живого! А то скажете потом, что кота в мешке… Хотя все его знают», – добавил Александр Лукашенко.

Часть пользователей Сети сочли, что подобное поведение президента Белоруссии объясняется дружественной атмосферой встречи с Владимиром Путиным. Другие же обругали Александра Лукашенко за то, что тот якобы начал заговариваться. По их версии, это, наоборот, может указывать на сильное волнение политика.

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