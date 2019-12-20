Глюк’oZa оправдалась за «откровенные» фото в Instagram. Певица ответила некоторым подписчикам, критикующим её за снимки в бикини.

Наталья Чистякова-Ионова заверила недовольных поклонников, что к их мнению она относится с большим уважением. Она поспешила успокоить волнующихся фанатов, что супруг воспринимает снимки положительно и не видит в них ничего предосудительного. Супружеский стаж в 13 лет позволяет говорить о крепком союзе в обстановке взаимного доверия и уважения. Её избранник уверен, что она не позволит «себе лишнего». Трудно понять, чем недовольны хейтеры, ведь на снимках Глюк’oZа выглядит свежо и молодо. Певица большое внимание уделяет своей внешности, заботясь не только о привлекательности лица, но и о стройности фигуры. Она занимается йогой, на море много плавает и делает ежедневные упражнения, поэтому прекрасно выглядит и в шортах, и в открытом купальнике. А для выхода на светские мероприятия Чистякова-Ионова может позволить себе наряд, подчеркивающий её женственность и естественную красоту тела.

Мама двух дочерей, старшей Лидии уже 12, младшей Вере — 8 лет, также приучает своих детей к здоровому образу жизни. Поклонникам нечего волноваться, считает певица.

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