Устроенный московским трамваем «фейерверк» попал на видео

На пересечении улицы Клары Цеткин и улицы Зои и Александра Космодемьянских на севере Москвы трамвай устроил «фейерверк» в результате замыкания.
Инцидент произошел вечером 19 декабря. Пассажирам удалось быстро покинуть горящий транспорт. На видео, снятом очевидцами видно, как искры разлетаются от трамвая в стороны. Видео публикует «Рен ТВ».
Ранее трамвай загорелся на Симферопольском бульваре в Москве.
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