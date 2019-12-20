Рэпер Арсений Курчанин принёс извинения Полине Гагариной после скандала с семечками в шоу «Голос»

20.12.2019, 20:30, Разное

В одном из недавних эфиров вокального шоу «Голос» произошла скандальная ситуация, когда рэпер Арсений Курчанин бросил в сторону Полины Гагариной горсть семечек. Недавно исполнитель рассказал, что принёс извинения наставнику проекта и они полностью урегулировали конфликт.
Арсений Курчанин признался, что изначально не очень хотел исполнять композицию в «Голосе», которую предлагали, но поддался на уговоры Сергея Шнурова и Виктории Кузьминой, уверявшей, что его номер станет «бомбой» эфира. В итоге всё завершилось скандалом, после чего рэперу пришлось извиняться перед Гагариной, когда они вновь встретились после его выступления в Кремле. Певица получила в качестве «признания вины» коллегой цветы, после чего они смогли нормально поговорить, а на прощание даже обняться.

Кстати, Курчанин также рассказал, что идея бросить в Полину Гагарину семечки принадлежит не ему, а другому наставнику шоу – Сергею Шнурову. Тогда он предложил рэперу сделать номер интереснее, а в результате певица, у которой, вероятно, было не очень хорошее настроение, обиделась. При этом исполнитель не считает себя очень виноватым и говорит, что всё происходило в рамках выступления, на что можно было сделать «скидку», информирует «Teleprogramma».



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