Зозуля неуклюже попытался оправдаться за фото с «нацистскими» цифрами

Украинский футболист Роман Зозуля, которого ранее испанские фанаты обвинили в нацизме, объяснил фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.
«Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88», – сказал Зозуля, передает Tribuna.com.
Отмечается, что число 18 имеет «нацистский» подтекст, так как это порядковые номера инициалов Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите.
Число 14 может быть связано с неонацистскими лозунгами, которые состояли из 14 слов, а число 88 соотносится с приветствием Гитлера, так как буква H стоит в латинском алфавите восьмой.
Напомним, в начале недели украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча – его называли «нацистом». Игру остановили и перенесли.
Позже МИД Украины заявил, что испанские фанаты использовали «штампы российской пропаганды».
При этом за Зозулю вступился президент Украины Владимир Зеленский.
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