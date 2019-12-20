Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии

20.12.2019, 20:26, Новости дня

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные голосования в СБ ООН.

Также вето наложил и Китай, передает ТАСС.

Ранее РФ предложила свой проект помощи Сирии в ООН, который является альтернативой тому, что предложили Германия, Бельгия и Кувейт. До этого РФ и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.



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