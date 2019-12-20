Наргиз Закирова о работе Фадеева с Ольгой Серябкиной: «Между ними ничего не закончилось»

20.12.2019, 20:21, Разное

В конце октября текущего года известный музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о прекращении работы со всеми артистами лейбла Malfa, в число которых вошла и Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом Molly. Недавно Наргиз Закирова рассказала, что сотрудничество певицы и продюсера продолжается, и между ними «ничего не закончилось».
После сообщения Фадеева о разрыве контрактов с артистами Malfa Ольга Серябкина посвятила трогательный пост продюсеру в соцсети, поблагодарив его за совместную 15-летнюю работу, за песни, опыт и воспоминания. В завершение поста певица отметила, что ей сложно начинать новый путь, но при этом она учтёт все советы бывшего руководителя и заставит его гордиться ученицей.

Наргиз Закирова, расставшаяся с Максимом Фадеевым с большим скандалом, говорит, что для него Серябкина всегда «была, есть и будет», даже если документально будет подтверждаться обратное. То есть, продюсер в дальнейшем может акцентировать внимание только на одной артистке. Закирова призналась, что ей «жалко» Фадеева, у которого, вероятно, «что-то происходит с психикой».



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