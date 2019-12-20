После долгого перерыва Лариса Удовиченко вернулась к поклонникам с новым молодым лицом. Детективный сериал «Барс» позволит увидеть талантливую актрису в роли матери главного героя.

Она играет свою ровесницу, но выглядит значительно моложе. Актриса и в 64 года все так же легко двигается в жизни и на сценической площадке. Границей своего веса она считает 57 кг и старается не выходить из этой цифры. У неё есть некоторые ограничения в рационе, но жесткие диеты Удовиченко не применяет. Внешнее преображение явно пошло ей на пользу, съёмки проходят без каких-либо ограничений, и лицо актрисы часто показывают крупным планом, настолько безупречно она выглядит. Вердикт пластического хирурга был несколько неожиданным. Он заявил, что на лице известной актрисы нет следов оперативного вмешательства.

«Сейчас нехирургическое омоложение дает отличные результаты», —говорит специалист. Но помогают косметологические процедуры только в том случае, если жительница постоянно уделяет внимание своей внешности.

Сама же актриса не делает никаких секретов, открыто перечисляя многочисленные современные способы, к которым ей пришлось прибегнуть. Старания Ларисы Удовиченко оправдались: выглядит она естественно, и специалистам удалось сохранить живую мимику лица.

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