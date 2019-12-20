Победителя восьмого сезона шоу «Голос» выберут по итогам зрительского голосования

С 20 декабря Первый канал начинает трансляцию прямых эфиров вокального шоу «Голос». Недавно стало известно, что в финальном определении победителя проекта наставники не смогут играть решающую роль, так как в восьмом сезоне главными судьями окажутся зрители, принимающие участие в голосовании.

На этапе четвертьфинала выступят по три участника от команды каждого из четырёх наставников. После исполнения композиций они получат оценки, выраженные в процентном отношении. Так, самому лучшему «достанется» 50%, а остальным – 30 и 20% соответственно. Далее состоится полуфинал, в который войдут 8 вокалистов, то есть, по 2 человека из команды. Здесь наставники «Голоса» разделят оценку на 60 и 40%. Примутся во внимание также результаты зрительского голосования, а итоговый балл получат от суммирования оценок судей и болельщиков.

В финале борьба продолжится между тремя участниками, набравшими наибольшее количество баллов. Здесь наставники «Голоса» уже ничего не смогут решить, поэтому победителя определят исключительно путём голосования зрителей. По данным пресс-службы Первого канала, полученные от «волеизъявления» народа средства в дальнейшем планируется перечислить на благотворительность.

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