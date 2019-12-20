Мнение: Темники

В порядке личного глума я слежу за аккаунтами нескольких видных "экспертов"-завсегдатаев помоек на федеральных каналах, которых почему-то называют "ток-шоу", хотя, вообще-то, это точно не "ток", а самый что ни на есть откровенный "скрим". Интерес заключается в том, чтобы понимать, в каком направлении им спускают те или иные тезисы (на их экспертном эсперанто это называется "темник")

Сейчас спускаются темники по транзитному газовому контракту с Украиной, который должен быть заключен либо сегодня, либо на днях.

Темник звучит так — а никто и не собирался закрывать украинский транзит. Европе нужно так много газа, что у нас не хватит мощностей Потоков, а потому транспортировать газ через Украину все равно придется.

Что интересно — буквально полтора года назад вице-президент Газпрома Медведев (не тот, что с айфоном, а другой) заявлял жестко и бескомпромиссно — ни грамма газа через Украину после 31 декабря 19 года не пойдет. Получается, что у Газпром вообще нет нормально работающей прогностики, так как обнаружить после принятия стратегического решения на прекращение транзита, что потребление газа в Европе вырастет настолько, что стратегическое решение пойдет кувырком — это откровенный провал. Если ребята не в состоянии составить качественный прогноз на полтора года вперёд на своём важнейшем рынке — то о каком качестве работы вообще может идти речь? Либо другой вариант — Газпром совершенно не ожидал, что так откровенно провалятся все прежние планы и расчеты, и у него не хватит политического ресурса продавить тот вариант, на который уже ухлопано порядка 100 миллиардов долларов (столько стоят "Потоки" по оценке доклада Александра Фэка), и не забываем про две войны, которые ведутся в интересах газпромовской трубы. Оценочно их стоимость уже перевалила сумму в 50 миллиардов долларов. То есть, цена решения о прекращении украинского транзита — 150 миллиардов долларов минимум. Скорее, даже больше. И вдруг выясняется, что транзит все равно нужен, а все предыдущие заявления и обещания идут лесом.

Понятно, почему теперь приходится срочно сочинать такие темники своим пропагандистам. Мы живем не в информационном обществе, а в обществе постправды — его прекрасно описал Оруэлл в "1984", где главный герой как раз работал в этой отрасли народного хозяйства, редактируя предыдущую информационную ленту в соответствии с текущим изгибом партии победившего ангсоца. В нашей реальности никто ничего не редактирует, но потребитель информации заваливается потоком белого шума и информационного мусора, вследствие чего события уже недельной давности для него выглядят мраком ушедшей в историю древности. Возможности мозга ограничены, поэтому он обладает механизмом самоспасения — вычеркивает и удаляет информацию, которую считает устаревшей и несущественной.

Возникает общество постправды, когда правдой является лишь то, что сегодня в информационной ленте. Что было неделю назад — уже неважно. А полтора года назад — это вообще что-то до нашей эры. В этом смысле слова Медведева (не того, а другого) уже точно никто не вспомнит, разве что отдельные интересующиеся темой.

И еще одно уточнение к темнику для пропаганды, который она начинает отрабатывать прямо сейчас. Будет потреблять Европа больше газа или не будет — для Газпрома вопрос увеличения поставок неактуален. Уже проходила информация о том, что Газпром вынужден ради отчетности манипулировать с объемами поставок, продавая газ самому себе просто для того, чтобы поддержать статистику. Проблема Газпрома — не в дефиците мощностей по транзиту, а в упавших ценах на газ в Европе и резко ужесточившейся конкуренции со стороны третьих производителей. И это происходит на фоне постепенной утраты локальных рынков в самой Европе — польского, украинского, турецкого. На этих рынках доля Газпрома динамично снижается, ну, а с украинским рынком и так известно что. Да, в общем-то, уже и с польским — в 23 году Газпром окончательно его теряет. Там минус 6 миллиардов кубов, там минус девять, еще немножко тут и здесь — вот вам и вынужденные шаги по припискам в отчетности. И чем дальше — тем больше приписывать.

Так что Европа, может, и повышает спрос на газ, только Газпрому от этого ни тепло, ни холодно. Причины сохранения транзита через Украину — чисто политические, а конкретнее — категорический отказ европейцев поддаваться на кремлевский шантаж. Меркель выдвинула встречное условие: Северный поток-2 в обмен на сохранение украинского транзита. И обойти это условие Газпром так и не смог. Поэтому и вынужден заключать договор транзита вопреки всем своим предыдущим заявлениям. Не внезапно появившийся в Европе спрос на газ, о котором Газпром еще полтора года назад ни сном, ни духом, стал причиной, по которой Газпром теперь заключает договор, а провал стратегии обхода и отказа от транзита в принципе.

Источник: Эль Мюрид

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