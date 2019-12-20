Блокпост армии Сирии в присутствии военной полиции РФ развернул американский конвой

Сирийские войска в присутствии российской военной полиции не пропустили американский конвой через КПП на северо-востоке Сирии, сообщают информационные агентства.
Сирийские правительственные войска и российская полиция заблокировали проезд американской колонны из семи автомобилей через КПП «Площадь Зури», пишет в своем Twitter North Press Agency.
Другой пользователь Twitter, отслеживающий военные конфликты в Сирии и Йемене, опубликовал видеозапись, на которой, по его утверждению, сирийские войска развернули «нелегальные оккупационные» силы США с дороги «Хасака-Камышлы».
#Syria
Beautiful scene!
The Syrian Army expels a military convoy of illegal USA occupation forces on the "Hasakah-Qamishli" road today. pic.twitter.com/KVmVg9pMZI
— Eastern Lion (@Sunkway_China) 20 декабря 2019 г.
В пятницу в Пентагоне заявили, что не планируют выводить вооруженные силы из Сирии, пока там не наступит окончательное поражение «Исламского государства (запрещено в России).
Также Вашингтон призвал Сирию не проводить наступление на Идлиб до конца этого года.
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