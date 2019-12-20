Самонадеянная Анастасия Волочкова раздвинула ноги

По словам светской львицы, ей нравится совершать несвойственные для нее вещи. Ей действительно интересно обучаться новому.

«И зрителю я предстаю в неожиданном амплуа», – добавила звезда.

К слову, речь шла о новом трюке, который Анастасия включила в ее спектакль «Балерина в зазеркалье цирка». Конечно, это шпагат, но только он исполняется во вращении и на большой высоте на лебедке.

«Голова кружится уже не только от успеха. И страшно немного трюки цирковые в воздухе исполнять…», – призналась Волочкова.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Дек 2019 в 7:25 PST

Преданные поклонники стали заваливать приму комплиментами. «Просто супер шпагат!», «Красиво очень!», «Вы такая милая, нежная и хрупкая на этом фото», «Как много вложено труда! Но результат!Полет!», – восторгались фолловеры.

«Молодец! А где все хейтеры подевались, что-то подозрительно тихо?», – поинтересовался подписчик.

Но без злопыхателей, конечно, никуда. Они, как всегда, быстренько дали о себе знать. «Скромнее быть не побывали? Я вам не завидую, мне вас жаль», «Опять за свое! Давай что-нибудь интересное!», – негодовали критики.

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