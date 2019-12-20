Мнение: Спалил дочек. Провалил операцию

Когда Путина припирают к стенке, лучше ему молчать. Когда оперативный лидер начинает говорить, то дает слабину.

Журналистка BBC Фарида Рустамова – та самая, которой домогался, ослабив ремень на дорогих штанах, думский птеродактиль Слуцкий, приперла вчера на пресс-конференции Путина к стене вопросом о его дочерях с подложными фамилиями «Тихонова» и «Воронцова».

Путин, вместо того, чтобы притухнуть молью на сером шарфе, начал раздраженно рассуждать о теме, показав, как минимум, что знаком с деятельностью неких «Тихоновой» и «Воронцовой». Нет бы отрезать: «Не понимаю, о ком вы говорите. Мои дочери живут под своими фамилиями, отношения к персонам, которых вы назвали, не имеют».

Фактически спалил своих дочерей.

Между прочим, разве законно выдавать российским гражданам подложные паспорта? С какой стати дочери Путина используют подложные документы? По какому закону: они – агенты разведки в тылу врага? Наверное, фамилию «Тихонова» подобрали в честь Штирлица. Или дочери Путина — охраняемые свидетели преступлений, давшие показания?

Эх, Путин, Путин … Забыл истину – молчать перед представителем враждебного Запада. А здесь – BBC! Начал мельтешить, краснеть, бегать глазами и спалился. Засветил дочек. Оставил их без прикрытия. Теперь – только пластика, изменение внешности, новые документы, новые фирмы.

На фото: дочери Путина

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Источник: СерпомПо

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