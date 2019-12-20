«Надеремся в два горла!»: Наргиз возмутила появлением в нетрезвом виде

Вокалистка дала большое интервью
скандальной журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы певица Наргиз рассказала о
причинах ухода из продюсерского центра Максима Фадеева и планах на будущее.
Некоторым зрителям
показалось, что вокалистка снималась у Собчак пьяной. Об этом же говорит популярный
ютуб-блогер Anton S.
«Задушевный домашний бред алкоголика. Красивые
мечтания, красивые слова, красивые идеи. Все это облачено в поэтический лад,
приправленный алкогольной дымкой и громкими словами. Тупо бред алкоголика», – прокомментировал
интервью обозреватель.
Высказался блогер и о
планах певицы Наргиз усыновить российского ребенка. Звезда, как выяснилось, уже
предпринимает шаги, чтобы вновь стать матерью. Артистка решила, какое
воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или
школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем
обучении.
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«Улетел человек в
фантазиях. Собчак тоже стояла подмахивала этому бреду. Если вдруг такое случится,
что это дите увидит? Лучше оно пойдет в детский сад или школу, чем оно увидит
тебя наполовину пьяную. Пьяная! У Собчак она была просто пьяная! Кончается
интервью и ее слова: «О, сейчас надо набухаться! Надеремся в два горла!» —
возмущался обозреватель.
Anton S отметил, что певица Наргиз напоминает ему сомнительных
личностей, которые постоянно собираются около алкомаркетов. «Да просто выпивоха»,
– эмоционально высказался блогер.
Отметим, ранее о пристрастии певицы Наргиз
к алкоголю говорил звездный промоутер Сергей Лавров. «Я все время боялся, что
певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не
мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в
том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так
весь концерт за нее и держалась», – говорил ранее журналистам промоутер.
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