«Надеремся в два горла!»: Наргиз возмутила появлением в нетрезвом виде

Вокалистка дала большое интервью

скандальной журналистке Ксении Собчак. В ходе беседы певица Наргиз рассказала о

причинах ухода из продюсерского центра Максима Фадеева и планах на будущее.

Некоторым зрителям

показалось, что вокалистка снималась у Собчак пьяной. Об этом же говорит популярный

ютуб-блогер Anton S.

«Задушевный домашний бред алкоголика. Красивые

мечтания, красивые слова, красивые идеи. Все это облачено в поэтический лад,

приправленный алкогольной дымкой и громкими словами. Тупо бред алкоголика», – прокомментировал

интервью обозреватель.

Высказался блогер и о

планах певицы Наргиз усыновить российского ребенка. Звезда, как выяснилось, уже

предпринимает шаги, чтобы вновь стать матерью. Артистка решила, какое

воспитание даст малышу. Она, например, не планирует водить отпрыска в сад или

школу. Ребенок Закировой будет находиться на домашнем

обучении.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 21 Июл 2019 в 8:52 PDT

«Улетел человек в

фантазиях. Собчак тоже стояла подмахивала этому бреду. Если вдруг такое случится,

что это дите увидит? Лучше оно пойдет в детский сад или школу, чем оно увидит

тебя наполовину пьяную. Пьяная! У Собчак она была просто пьяная! Кончается

интервью и ее слова: «О, сейчас надо набухаться! Надеремся в два горла!» —

возмущался обозреватель.

Anton S отметил, что певица Наргиз напоминает ему сомнительных

личностей, которые постоянно собираются около алкомаркетов. «Да просто выпивоха»,

– эмоционально высказался блогер.

Отметим, ранее о пристрастии певицы Наргиз

к алкоголю говорил звездный промоутер Сергей Лавров. «Я все время боялся, что

певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не

мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в

том, что артистка трезвой не выходила на сцену. Она брала бутылку виски и так

весь концерт за нее и держалась», – говорил ранее журналистам промоутер.

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